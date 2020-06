Sempre più vicino l’esordio post-Covid del Milan in Serie A. Tornano quindi i dubbi di formazione per Pioli, ancora indeciso su chi schierare dal primo minuto sulla destra. A contendersi il posto, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono i soliti Conti e Calabria, che avranno tempo fino a lunedì per convincere positivamente il mister.