Visite terminate, Kalulu “corre” verso la firma

Pierre Kalulu prossimo acquisto del Milan ha da poco terminato le visite mediche di rito e ora, attende di porre la propria firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime cinque stagioni. Il terzino francese rinomato per le proprie qualità atletiche, “corre” verso l’ufficialità del suo approdo in rossonero. Nelle prossime ore o forse già in serata, il classe ’00 potrebbe giungere a Casa Milan per definire l’accordo che lo vede quale primo acquisto della stagione, giunto a parametro zero..