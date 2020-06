Yepes: “Al Milan è stato davvero bellissimo. Scudetto? Eravamo una squadra di uomini”

Mario Yepes ha parlato sul sito ufficiale del Milan della sua esperienza in rossonero e della vittoria dello Scudetto nel 2010-2011:

“Ho un ricordo bellissimo del Milan. Eravamo una grande squadra, poi sono arrivati anche Ibra e Robinho e siamo diventati ancora più forti, noi nuovi siamo stati facilitati nell’ambientamento. La vittoria del campionato? Abbiamo festeggiato tutti alla grande. Siamo stati due ore in campo dopo la fine della partita per festeggiare con i tifosi. Però abbiamo capito quello che avevamo fatto solo la settimana dopo a Milano quando abbiamo visto tutti i tifosi milanisti in piazza e allo stadio. Eravamo una bella famiglia in quella stagione, è stato davvero bellissimo“.