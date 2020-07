Ambrosini: “Leao? Ha potenzialità, deve maturare l’aspetto mentale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex campione rossonero Massimo Ambrosini ha espresso il suo parere sul giovane attaccante rossonero Rafael Leao. Ecco le sue parole:

“Bisogna capire quanta voglia abbia il ragazzo di superare certi limiti caratteriali, quest’anno un paio di volte l’ho visto entrare con un atteggiamento non giusto. Le caratteristiche e le qualità ci sono, l’aspetto mentale è qualcosa che matura senza avviso. È molto giovane, arriverà il momento in cui se per troppi anni continua a rimanere potenzialmente un grande giocatore alla fine magari non lo è. Ma lui è arrivato adesso quindi ne ha di tempo”.