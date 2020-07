Baiocchini: “Ibra? Il Milan vuole andare su altri attaccanti per il prossimo anno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole:

“Ibra ha lanciato un messaggio a Gazidis e alla società dicendo che lui sta benissimo al Milan. Ha detto che lui sta bene qui, che con lui dall’inizio l’anno prossimo il Milan vince lo scudetto, sono dichiarazioni forti. È chiaro che poi quando passa la palla al club bisogna vedere come prenderà il Milan queste dichiarazioni di Ibra, che è un idolo dei tifosi e vuole rimanere. Il Milan probabilmente ha altre idee per il futuro, quindi vedremo se arriverà una proposta o se il club chiamerà Mino Raiola. Da quanto ci risulta il Milan vuole percorrere altre strade e vuole andare su altri attaccanti per il prossimo anno“.