Il candidato alla presidenza del Barcellona, Victor Font, ha parlato alla BBC del momento molto negativo dei catalani, proponendo un paragone che di certo non fa felici i tifosi rossoneri:

“Il Barça oggi rischia di diventare un nuovo Milan o un nuovo Manchester United, non è in grado di competere per gli obiettivi più importanti. Lionel Messi non è felice e dubita sul suo futuro, probabilmente è frustrato dal fatto di non aver vinto in questi ultimi anni, soprattutto la Champions League”.