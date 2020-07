Bennacer a Sky: “Dobbiamo stare più in alto in classifica. Se non sei perfetto Ibra ti ammazza”.

Intervistato da Sky Sport, Ismaël Bennacer ha parlato della stagione attuale del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

“Siamo in Europa League ma l’anno prossimo dobbiamo provare ad essere più in alto in classifica. Questa stagione sono cresciuto e mi sono divertito tanto, questo è il mio anno migliore da giocatore”.

Poi su Ibra e sul suo contributo dato alla squadra aggiunge: “Ti aiuta tanto, con lui vuoi fare di più, non vuoi perdere una palla, vuoi dare il meglio perché lui cerca la perfezione. E se non la trovi ti ammazza, ma lui è così, ha ragione. E’ giusto urlare quando sbagli qualcosa e non dire niente quando fai bene, è così che si impara e si diventa un giocatore di alto livello”.