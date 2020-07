Bucchioni: “Ibra col Bologna ha avuto un atteggiamento infantile”

In un intervento a TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha detto la sua sulla reazione di Zlatan Ibrahimovic nei confronti di Pioli, in seguito alla sostituzione durante la partita con il Bologna, terminata poi 5-1 per il Diavolo: “A parer mio lo svedese, alla soglia ormai dei 40 anni, non maturerà più, si è comportato in maniera infantile. È un campione e dovrebbe essere un esempio per i suoi compagni, ma umanamente non mostra rispetto per Pioli e il gruppo, pensando solo ai suoi interessi nella maniera egocentrica che lo contraddistingue“.