Calciomercato, duello tra Lazio e Milan per David Silva

La Lazio per il salto di qualità in vista della Champions, il Milan per aggiungere esperienza a uno spogliatoio giovane dopo l’ottima esperienza con Ibra: David Silva, fuoriclasse spagnolo che ha dominato i campi internazionali per oltre un decennio, terminato il contratto con il City potrebbe davvero sbarcare in Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe effettuato un sondaggio presso l’entourage del giocatore che dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro nei prossimi giorni: Lazio e Milan alla finestra, sperando nel grande colpo.