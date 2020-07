Calciomercato, Lokomotiv Mosca su Laxalt, il Milan ragiona su Miranchuk

Diego Laxalt, tornato a gennaio dal prestito al Torino dopo un girone d’andata deludente, è uno dei giocatori in uscita dal Milan e con cui i rossoneri vogliono far cassa. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe forte l’interesse dei russi della Lokomotiv Mosca, che avrebbero richiesto il terzino uruguagio coinvolgendo nella trattativa anche il trequartista classe ’95 Aleksey Miranchuk, da qualche tempo seguito dai rossoneri e parecchio apprezzato dal ds Massara. Qualora la trattativa andasse in porto, si tratterebbe di uno scambio con conguaglio a favore della Lokomotiv.