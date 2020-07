Calciomercato, per il Milan torna di moda Todibo

Come riporta Tuttosport, Il Milan potrebbe riprovare l’affondo per il difensore di proprietà del Barcellona Jean-Claire Todibo, che ha passato la seconda parte di stagione in prestito con diritto di riscatto allo Schalke 04: nella peggior stagione della storia recente dello Schalke, Todibo non ha certo brillato, e così i tedeschi hanno deciso di non puntare su di lui non esercitando il riscatto. Un ritorno di fiamma per i rossoneri, che l’estate scorsa avevano trattato a lungo la stellina del Barcellona, non riuscendo a chiudere poiché il centrale blaugrana era allora disposto a lasciare la Catalogna solo con la formula del prestito secco.