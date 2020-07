Calhanoglu a DAZN: “Oggi si sono visti il nostro cuore e la nostra mentalità, io gioco anche per Pioli”

Al termine del match tra Milan e Bologna, Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla gara: “Sono contento, vogliamo continuare così, abbiamo giocato tante partite con lo stesso modulo. E’ importante giocare da squadra”

Sulla squadra: “C’è voglia, non è facile giocare ogni due giorni, le nostre gambe sono stanche ma abbiamo mostrato il nostro cuore, il Bologna gioca sempre 1vs1 non era facile. Abbiamo fatto pressing alto e abbiamo segnato”

Su Pioli: “Lui mi ha cambiato tanto, mi lasciato giocare come voglio, libero senza fare casino, parla con me sempre anche fuori dal campo, mi aiuta tanto e sono contento. Gioco anche per lui, è una persona molto importante non solo per me ma anche per la squadra. Siamo contento di avere un allenatore così”.