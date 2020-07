Calhanoglu: “Ora abbiamo una grande mentalità, la nostra ambizione è la Champions League”

Hakan Calhanoglu, in una lunga intervista rilasciata a SkySport, ha parlato dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio e delle ambizioni della squadra. Ecco le sue parole:

“Questo è il vero Milan, quello di questi mesi. Vogliamo sempre vincere, abbiamo una grande mentalità, una grande passione, grazie a Zlatan che ci aiuta. E’ un giocatore importante per noi, aiuta molto la squadra. Ancora non è finita, guardiamo avanti per la prossima stagione ma siamo pronti. Credo nella nostra squadra, c’è tanta qualità e sono sicuro che il prossimo anno giocheremo meglio di questo. La nostra ambizione deve essere la Champions League, non l’Europa League: tutti dovremo dare il massimo“.