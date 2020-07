Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole:

“Oggi lo vedo super responsabilizzato nel ruolo di leader. Esce dal campo quando c’è da uscire e stimola i compagni anche da fuori, sa essere decisivo anche così. Se davvero il Milan deciderà di puntare in futuro su un gruppo giovane a maggior ragione la presenza di uno come Ibra sarebbe utile. Per lo stesso motivo chiedetevi come mai ora la Juventus conferma Buffon e Chiellini…“.