Caressa: “Rangnick? Sono parecchio scettico”

Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Fabio Caressa ha commentato l’ormai sicuro arrivo di Ralf Rangnick al Milan per la prossima stagione. Ecco le sue parole:

“Per prima cosa credo che ci voglia rispetto per il lavoro che sta svolgendo l’attuale allenatore rossonero. Poi voglio dire che auguro a Rangnick di fare bene al Milan. Personalmente ho qualche perplessità, noi siamo una realtà un po’ particolare. Gli allenatori stranieri che sono venuti in Italia ad insegnare come si gioca a calcio spesso sono andati male. Quelli che hanno vinto, come Mourinho, erano diversi: erano tecnici che puntavano più sull’aspetto emozionale che su quello tattico“.