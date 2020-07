CdS – Çalhanoglu, il prezzo vola in alto ma occhio al rinnovo

Çalhanoglu sembra essere riuscito a scacciare definitivamente le critiche che troppo spesso lo avevano accompagnato durante le sue gare. Dopo l’arrivo di Ibrahimovic, con cui ha instaurato un ottimo rapporto, il turco sembra rinato e si è preso in mano il Milan una volta per tutte a suon di prestazioni.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la sua ottima forma però ha anche attirato qualche interesse dalla Germania. RB Lipsia, la squadra dove Rangnick rimarrà, ha sempre un occhio attento sul trequartista, poi c’è l’Herta Berlino che ha voglia di investire e di fare un colpo di mercato. Con Çalha molto legato alla Germania, chissà che non abbia voglia di tornarci. Con il contratto in scadenza nel 2021 e nessun accordo per il rinnovo e le valutazioni di mercato schizzate da 15 a 25 milioni. Aria di cessione o di valorizzare il tesoro?