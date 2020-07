CdS – Kessie il simbolo della rinascita dei rossoneri

Il Milan post lock-down è una piacevole riscoperta. Se l’inizio del campionato trasmetteva pessimismo in tutte le circostanze ora la situazione è ben diversa. Tante belle riscoperte, giocatori tornati in forma smagliante, con forza nelle gambe e liberi mentalmente. Uno su tutti Franck Kessie, a segno da tre giornate consecutive, con gol molto pesanti e quello contro il Parma e Juve molto belli. Come riporta il Corriere dello Sport, intervistato da Sky Sport l’ivoriano ha raccontato:

“Avevo bisogno di un po’ di tempo per capire le richieste del mister, con Gattuso c’era una situazione diversa. Ma adesso il rapporto è positivo. Anche perché, dopo tre anni qui al Milan, sono cresciuto e so di dover dare l’esempio: è normale sentirsi una certa leadership addosso. Spero che la squadra torni presto in Champions League, ai massimi livelli dove merita di stare”.