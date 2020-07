Donnarumma e il Milan, una storia d’amore destinata a continuare. L’entourage del portiere rossonero è in continuo contatto con la società di Via Turati per la negoziazione del rinnovo contrattuale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dovrebbe essere inserita all’interno del nuovo contratto una clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro. Lo stipendio fisso del calciatore dovrebbe abbassarsi leggermente, per poi potersi alzare ancora con eventuali bonus.