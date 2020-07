CdS – Riapertura degli stadi ancora lontana: la Lega spinge ma ci sono poche chance

Difficile. Quasi utopico. Pensare alla riapertura degli stadi (al 40% della capienza massima) entro la fine della stagione, appare sempre più difficile. La Lega spinge ma ci sono poche chance di riuscita.

Oggi il Consiglio dei ministri emanerà un nuovo dpcm

Come riportato dal Corriere dello Sport, la curva dei contagi non è ancora vicina allo zero e sembra impensabile cambino le disposizioni in breve tempo. Anzi.

Il governo sembra voler prolungare lo stato di emergenza fino al 31 ottobre, chiudendo in alla possibilità di far tornare il pubblico allo stadio. In questo senso, la UEFA ha già fatto sapere che per gli ottavi e le Final Eight di Champions ed Europa League non è prevista la presenza di pubblico.

Si attendono novità.