CdS: Società Milan, Maldini al bivio: divorzio o colpo di scena

Sul futuro in panchina del Milan, Ralf Rangnick è ormai il candidato numero uno per sostituire Pioli. Come riporta il Corriere dello Sport, il rapporto tra i due non è dei migliori, con l’ex capitano del Milan che più volte è entrato a gamba tesa su Rangnick con dichiarazioni pubbliche. Ora Paolo è ad un bivio: rimanere con un nuovo ruolo, meno operativo e più istituzionale, oppure andare via.

Dopo l’addio di Boban ora anche Maldini dunque è a rischio. La possibilità di un cambio di ruolo a livello manageriale sembra non entusiasmarlo, ed ora iniziano le riflessioni sul da farsi. Per la seconda volta, la bandiera rossonera potrebbe allontanarsi dal club con il quale si è legato per tanti anni, prima come giocatore, ora come dirigente.