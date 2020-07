CdS – Tre giornate da Milan. Pioli: “Serve il massimo”

Settimana fondamentale per il Milan, che potrebbe iniziare a tirare delle somme già dal 12 luglio dopo la partita tra Napoli e i rossoneri. Il tour de force che accompagnerà la settimana calcistica, vede questa sera la sfida contro la Lazio, martedì a casa contro la Juve e infine domenica a Napoli contro gli azzurri di mister Gattuso. Per Pioli come riporta il Corriere dello Sport, sarà un’ardua sfida ma non impossibile. Bisognerà dunque scrollarsi di dosso tutti i pensieri legati al futuro e concentrarsi unicamente sulle tre sfide, una alla volta giocando da Milan.