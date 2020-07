Cm.com – Nessun contatto diretto per Boga: cresce l’interesse del Napoli

Piace, ma non c’è ancora stato nessun contatto diretto per portarlo a Milano. Potrebbe tranquillamente riassumersi così, l’infatuazione rossonera per Jeremie Boga, esterno del Sassuolo che sta facendo faville in Serie A.

Boga ha realizzato 11 reti in 29 presenze in Serie A in stagione

Come riportato da Calciomercato.com, il club rossonero ha messo gli occhi sull’ex Chelsea da tempo, ma nessun contatto diretto è stato istituito. Il Sassuolo lo ritiene incedibile e non sembra comunque intenzionato a scendere sotto i 35 milioni.

Il Napoli avrebbe già provato l’affondo ma l’offerta di 20/25 milioni sarebbe stata rispedita al mittente. Boga continua a stupire e la sua quotazione cresce di giorno in giorno.