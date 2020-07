Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato delle ambizioni che può avere il Milan nella prossima stagione. Le sue parole:

“Se il Milan chiudesse con due vittorie arriverebbe a quarantuno punti nel girone di ritorno, il che vuol dire che questa squadra, e lo dicono i risultati, è già pronto e competitivo per arrivare in Champions League. Per la prima volta dopo anni il Milan ha una base da cui lavorare, non è costretto a fare la rivoluzione“