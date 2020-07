Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mino Raiola attenderebbe soltanto una chiamata del club rossonero per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che è ormai una certezza tra i pali rossoneri. La società non vuole perdere il portiere a parametro zero e sarebbe pronta anche ad offrire un contratto quinquennale al giocatore, ma si dovrebbe chiudere con un rinnovo biennale su una base di sei milioni di euro a stagione.