CorSera – Con Pioli potrebbero restare anche Maldini e Ibra

La conferma di ieri sera di Stefano Pioli, ma soprattutto l’allontanamento definitivo dell’ipotesi Rangnick, ha stravolto i piani in casa Milan. Se in positivo o in negativo sarà la prossima stagione a dircelo, ma certo è che a Milano filtra tanto ottimismo. E non solo per la conferma di Pioli. Come riporta il Corriere della Sera, anche altri due nomi illustri potrebbero rimanere nel progetto rossonero: Ibra e Maldini.

Il Milan ora ha bisogno di continuità, e punta sulla conferma di Maldini in dirigenza per cercare di dare un proseguimento al progetto, mentre Ibra dal campo, come ha dimostrato ieri, sembra ancora in grado di fare una bella differenza. Nonostante lo svedese sia un po’ infastidito per i continui cambiamenti, Pioli molto probabilmente cercherà di convincerlo a rimanere al Milan anche la prossima stagione.