Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic nei giorni scorsi nel quale avrebbe dichiarato che è al Milan solo per passione e che sta giocando gratis, hanno fatto storcere il naso alla dirigenza rossonera che non ha mandato giù le parole dell’attaccante svedese. Questi comportamenti, potrebbero essere dunque un modo per ultimare i rapporti con la società e anticipare l’ufficialità del suo addio a fine stagione.