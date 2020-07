CorSera – Spunta l’ipotesi con Pioli allenatore e Rangnick in dirigenza

Ciò che sta facendo Stefano Pioli con il Milan è sotto gli occhi di tutti, e le due grandi imprese contro le romane sono l’apice della rinascita rossonera. Una squadra che corre tanto, crea e diverte. Probabilmente assieme alla Juve è la squadra che si è ripresa meglio dopo il Coronavirus. Juve che affronterà proprio nel prossimo turno di campionato, Martedì a San Siro alle 9:45.

Ciò che riporta nell’edizione odierna il Corriere della Sera è che grazie a questi ottimi risultati, Pioli si sta guadagnando la fiducia del club, che potrebbe addirittura decidere di farlo restare in panchina, con Ralf Rangnick, che farebbe “solo” il responsabile dell’area tecnica del Milan. Secondo il quotidiano, però, questa ipotesi non convince per ora più di tanto il management rossonero.