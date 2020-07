Alessandro Costacurta, ex difensore e bandiera del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Zlatan ibrahimovic. Queste le sue parole:

“E’ un fuoriclasse, grande capacità di dialogare con i compagni, mandarli in porta, tenere la palla… E’ chiaro che ci voglia qualcuno per farlo rifiatare, mi piacerebbe qualcuno con le sue caratteristiche, non è facile ma secondo me c’è”.