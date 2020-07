L’ex rossonero Daniele Daino ha espresso, ai microfoni Taca La Marca, alcuni dubbi su un obiettivo di mercato del Milan, Dominik Szoboszlai. Le sue parole:

“Sia Napoli che Milano sono piazze molto calde, complicate, dove non si aspetta tanto il giovane ma deve farsi trovare pronto. Szoboszlai è molto talentuoso, ha qualità per la sua età ma bisogna sempre vedere come si cala nella realtà del calcio italiano“.