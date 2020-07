DALLA FRANCIA – Milan accordo con Wesley Fofana

È passata solo qualche ora dal pareggio interno contro l’Atalanta. Mentre si continua a discutere sull’utilità o meno di questo punto in vista del quinto posto o sull’interpretazione da dare al nuovo video di Zlatan Ibrahimovic, l’estate calcistica ci riporta sempre alla sua essenza: sole mare e … calciomercato. È proprio di questi minuti la notizia battuta dal portale francese le10sport.com secondo il quale il Milan avrebbe già fatto recapitare al St-Etienne un’ offerta di 14 milioni per il talento del calcio transalpino Wesley Fofana. Sul difensore classe 2000, da tutti in Francia considerato un “crack”, ci sarebbe da superare la concorrenza del Leicester, Monaco e Lione. Sempre il portale francese riporta che la dirigenza transalpina non vorrebbe farlo partire per meno di 20 milioni. La distanza non è ampia ma nemmeno incolmabile considerando che l’enturage del calciatore, pare, abbia già raggiunto un’accordo con la dirigenza milanista.