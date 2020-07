DALLA SPAGNA – Milan su James Rodriguez

Il mercato non è ancora ufficialmente partito ma colloqui e trattative occupano le ore e i giorni di queste settimane. È di oggi la notizia riportata dal programma televisivo spagnolo “El Chiringuito”, che parla di un possibile derby di mercato tra Milan e Inter per portare a Milano James Rodriguez. Il trequartista colombiano classe 1991 del Real Madrid, con contratto in scadenza a giugno 2021, è sul mercato perché non rientra nei piano futuri delle “Merengues” e sarebbe entrato nel mirino anche di Benfica e Manchestrer UNTD. Costo? 32 milioni di euro, fanno sapere i colleghi spagnoli e il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi all’ ombra della Madonnina.