DAZN – Mihajlovic: “Con il Milan non c’è mai stata partita, quando si perde 5-1 bisogna stare zitti”

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN nel postpartita di Milan-Bologna:

“Partita molto semplice da commentare, quando perdi 5-1 bisogna stare zitti, subire critiche, chiedere scusa e vergognarsi. Con il Milan non c’è stata partita. Non sono arrabbiato, sono deluso, ma ciò che dovevo vedere l’ho visto, bisogna decidere cosa vogliamo fare l’anno prossimo, se essere squadra da metà classifica o qualcosa di più. Dobbiamo saper gestire meglio le emozioni in campo, ma nel negativo ho visto delle cose che per me saranno positive in futuro. Di cosa ho parlato di Ibra? Delle nostre famiglie, non di calcio. Con lui mi basta uno sguardo per capirci“.