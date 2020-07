DAZN – Pioli: “Vittoria meritata ma pensiamo già alla Juventus. Lotteremo fino alla fine per l’Europa”

Stefano Pioli è stato intervistato da DAZN a seguito della grande vittoria del Milan contro la Lazio:

“La squadra ha giocato benissimo e ha meritato la vittoria, ma pensiamo già alla Juventus. Abbiamo affrontato una Lazio con tantissime qualità, ma abbiamo mantenuto la lucidità e siamo sempre stati pericolosi. Ibra? Ci ha fatto crescere per mentalità, qualità e personalità. Alla sua età fa ancora la differenza ed è un piacere vederlo lavorare. Calhanoglu? Vedremo se l’affaticamento muscolare gli permetterà di esserci martedì. La squadra è molto unita, forse molto più di quanto si possa pensare all’esterno: il club non ci ha mai fatto mancare niente. Lotteremo fino alla fine per riportare un club prestigioso come il Milan in Europa. Martedì sarà la quarta volta in stagione in cui affronteremo la Juventus e vogliamo giocarcela alla pari.”.