DAZN – Sarri: “Primi 60 minuti giocati a un livello mondiale, poi c’è stato un blackout”

Maurizio Sarri è stato intervistato da DAZN nel postpartita di Milan-Juventus:

“Oggi abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, eravamo in pieno controllo della partita ma poi c’è stato un blackout. E’ successo anche ad altre squadre in questo periodo, ma dobbiamo prendere il meglio da questa partita, dimenticandoci del resto perché tra quattro giorni torneremo in campo contro l’Atalanta. In questo momento stiamo facendo bene, e questi blackout possono capitare, è un periodo difficile sia fisicamente che mentalmente, non serve farsi dei processi adesso. Dobbiamo ripartire dai 60 minuti giocati bene. La difesa? Fino al rigore non abbiamo concesso neanche una palla gol. Higuain? Ha fatto il massimo che poteva fare in questo momento, poi ha avuto un calo fisiologico. Rabiot? E’ in grande crescita, e finalmente si è ambientato e sta facendo bene“