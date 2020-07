De Zerbi sfida il Milan: “Vogliamo l’Europa League”

La sfida per l’Europa League si fa sempre più accesa. E se il Milan punta a superare la Roma così da poter evitare i famigerati preliminari, deve anche guardarsi le spalle dalla concorrenza. Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, infatti, ha dichiarato a Il Corriere della Sera di avere nel mirino la squadra di Pioli. Ecco le sue parole:

“Intanto ora proviamo la corsa all’Europa League, che è difficile. La differenza è che adesso i giocatori ci credono. Abbiamo lo scontro diretto col Milan in casa: spingiamo forte, per non avere nessun tipo di rimpianto”.