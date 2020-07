Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dei tre rossoneri assistiti da Mino Raiola. Le sue parole:

“Da domani in poi si aspetta il primo faccia a faccia per l’incontro per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Mentre per Bonaventura e Ibra ci sono pochi margini, gli ultimi segnali su Zlatan portano ad un ultimo anno da giocatore all’Hammarby“.