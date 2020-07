Di Marzio: "Napoli in vantaggio per Szoboszlai, ma con Rangnick al Milan..."

Rispondendo sul proprio account Twitter ad alcune domande dei fan, Gianluca di Marzio ha chiarito la situazione Dominik Szoboszlai, profilo di mercato che da tempo piace al Milan ma che nelle ultime ore ha visto l’offensiva prorompente del Napoli. Ecco le sue parole:

“Ora il Napoli sta spingendo molto e loro sono intrigati. Deve uscire Allan prima. Ci sono due offerte in Bundes e il Milan può tornare in corsa quando e se (come penso) ufficialmente inizierà a lavorare Ragninck. Fino a quando non firma, Ragninck non si mette certo a trattare”.