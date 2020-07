Di Marzio: “Preso Lukas Bjorklund dal Malmo”

Il Milan guarda al futuro e lo fa mettendo le mani su Lukas Bjorklund, il gioiellino classe 2004 del Malmo.

Bjorklund è il capitano dell’Under 17 del Malmo

La notizia arriva da Gianluca Di Marzio e sembra anticipare un mercato rossonero che strizza l’occhio al futuro. Bjorklund, come riportato sul sito del noto giornalista, ha collezionato 7 presenze con la Nazionale svedese Under 17, mettendo in mostra le sue qualità.

Testa alta ed eleganza insomma per il giovanissimo trequartista che, dopo aver iniziato all’Ystad, è passato nel 2018 al Malmo.