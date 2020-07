Donnarumma a MilanTv: “Io do sempre il massimo e sprono la squadra. I tifosi del Milan sono fantastici”

Gianluigi Donnarumma è stato intervistato da Mauro Suma ai microfonidi MilanTV. Ecco le sue parole:

Sull’armonia della squadra: “Stiamo bene, ci divertiamo a stare insieme e scherzare insieme. Questa armonia ci porta a giocare bene. Ci stiamo divertendo nel giocare e questa è la causa dei grandi risultati recenti. La voglia di stare sul campo e di preparare la partita si vede dalla porta e questa si tramuta in un bel gioco e in una grande voglia di vincere”

Sulle sue prestazioni:”Io do sempre il massimo e cerco di spronare e aiutare la squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà. So che in campo si sente (ride, ndr) ma questo è importante per la squadra”

Sui tifosi: “Abbiamo tifosi fantastici. Hanno sempre supportato e aiutato la squadra. Questo momento è anche per loro, speriamo tornino presto perchè ci possono dare una grande mano.”