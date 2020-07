Donnarumma: “Sogno di vincere con il Milan. Darò sempre il massimo per Pioli”

Gianluigi Donnarumma si è raccontato in una lunga intervista a SkySport. Il portiere rossonero ha toccato tanti argomenti tra cui il rapporto con Pioli, l’arrivo di Ibrahimovic e i suoi obiettivi personali. Ecco le sue parole:

Su Pioli: “Ringrazio tanto Pioli per le belle parole che spende sempre su di me. Gli darò sempre il massimo perché è una grande persona e un grande allenatore. Sono contento di quello che stiamo facendo in questo periodo, stiamo veramente alla grande e spero di riuscire a raggiungere obiettivi con il mister”

Su Ibrahimovic: “E’ una bestia, un fenomeno. Ci dà tanto e si fa sentire tanto. Ibra è la forza in più che ci mancava: anche in allenamento, tutto si vive al massimo e già lì si crea la mentalità vincente. Lui in questo è veramente straordinario perché anche in partitella non vuole mai perdere e ci dà una mentalità incredibile”.

Sul momento del Milan: “C’era la voglia di tornare insieme e di riprendere quello che avevamo perso. Tanti punti lasciati per strada: avevamo tanta determinazione di riprenderceli perché il nostro valore non è quello di prima ma quello di oggi“

Sui suoi sogni e obiettivi: “Diventare il miglior portiere e vincere più titoli possibili con il Milan. Ma la Coppa del Mondo penso che sia il sogno di tutti. Quello è il primo anche per me”