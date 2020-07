Dugarry, dichiarazioni choc su Messi: “Ragazzino basso e mezzo autistico, Griezmann può mangiarselo”

L’ex attaccante francese di Bordeaux, Milan e Barcellona, Christophe Dugarry, nel difendere il connazionale Antoine Griezmann ha usato parole molto dure nei confronti di Lionel Messi.

“Di cosa dovrebbe avere paura Griezmann, di un ragazzino basso e mezzo autistico? Se ha un problema con Messi, può mangiarselo”; queste le parole di Dugarry che hanno subito fatto il giro del web. Così come le critiche a Setien in cui ha definito il tecnico blaugrana: “Un brav’uomo ma incompetente”.

Dopo qualche ora, in cui sono impazzate sul web le dichiarazioni, sono arrivate le scuse su tutti i canali social di Christophe, il quale ha dichiarato:

“Sono sinceramente dispiaciuto per le mie dichiarazioni su Lionel Messi. Non volevo offendere le persone con disturbi autistici, non era mia intenzione. Mi scuso con le persone che ho offeso e lo farò di nuovo alle 18 questa sera”.