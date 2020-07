Ekdal attacca Ibra: “Ha rovinato la Svezia”

Il centrocampista della Sampdoria, Albin Ekdal, ha criticato pesantemente Zlatan Ibrahimovic in un’intervista a SVT. Le sue parole:

“La nostra squadra (la Svezia, ndr) era composta da una stella di livello mondiale e dieci buoni giocatori che avrebbero dovuto aiutarlo a dominare. E questa tattica non ha funzionato. Quando ha smesso invece c’era un grandissimo spirito di squadra, armonia e fiducia in se stessi. Dopo il mondiale, ho pensato: forse molte nazionali nel corso degli anni non sono state in grado di far fronte alle richieste di Zlatan“.