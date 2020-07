Fassone: “C’è un mezzo rammarico, volevo riportare il Milan in champions”

L’ex amministratore delegato rossonero Fassone, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato del match tra Napoli e Milan in programma domenica sera. Ecco le sue parole:

“Milan-Napoli capita in un momento in cui le due squadre stanno benissimo ed esprimono un bel calcio. Sono due squadre che mi sono rimaste nel cuore. Credo che chi la vedrà si godrà un bellissimo spettacolo. Quando abbiamo messo Rino in panchina al Milan, in quel girone di ritorno, avevamo trovato un certo equilibrio. C’è un mezzo sogno, un mezzo rammarico. Volevo portare il Milan in Champions, dove merita di stare. Auguro ai rossoneri di ritornare in quella coppa insieme al Napoli“.