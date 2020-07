Cristoph Freund, è stato intervistato da Sky Sport Austria. Il ds del Salisburgo ha parlato del Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 che interessa a Milan e Napoli:

“Per me sarà uno dei migliori centrocampisti in Europa nei prossimi anni. Ha tutte le qualità che servono. Forse resterà ancora con noi in autunno… vedremo. Nulla è stato ancora deciso. È un giocatore speciale“.