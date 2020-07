Gasperini: “Il Milan è l’avversario più in forma e difficile del momento”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia del match con i rossoneri. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

“In una settimana si chiude il campionato: il Milan dopo la ripresa è la squadra che con noi ha fatto più punti, è l’avversario più difficile del momento, è forse la squadra più in forma del momento, quindi sono un test importante anche per la Champions in uno stadio prestigioso in cui ci sentiamo a casa per averci giocato la coppa quest’anno. Siamo al secondo posto e per noi sarebbe un grandissimo risultato, anche se per qualcuno i secondi sono i primi dei perdenti, perché al massimo avevamo raggiunto il terzo l’anno scorso”.