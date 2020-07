Gazzetta, la pagella di Theo Hernandez fa discutere: peggiore in campo?!

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato, come di consueto, le pagelle della sfida di ieri sera tra Lazio e Milan, vinta per 3 a 0 dalla squadra meneghina. Tra i voti spicca quello dato a Theo Hernandez, giudicato come il peggiore in campo dei rossoneri. Ecco quanto scritto dal giornale sportivo:

“Hernandez 6: Lazzari gli prende subito le misure e lo tiene basso, senza spazi da percorrere è un pesce fuori d’acqua. Sbaglia un goal fatto, fisicamente non sembra al top“.

Questa didascalia ha fatto sorridere i tifosi rossoneri che, non solo hanno assistito, al 70′ minuto, ad una cavalcata del terzino di 70 metri, palla al piede, atipica per un calciatore ‘non al top fisicamente’, ma che inoltre leggono il giudizio contraddittorio dato alla prestazione di Lazzari, considerato insufficiente perché “corre tanto, ma patisce le contro-scorribande di Hernandez”.