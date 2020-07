Finalmente un grande Milan e il merito va sia al lavoro di Pioli che ai giocatori stessi. La società rossonera si sarà sicuramente complimentata con tutti i ragazzi che hanno mostrato il massimo impegno dopo la pausa. E in virtù di questo il Milan ha deciso di non cedere Theo Hernandez e Bennacer. I rossoneri ripartiranno da loro per la prossima stagione, con Pioli o Rangnick che sia.