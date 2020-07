GdS – Bierhoff: “Milan ti presento Rangnick. Vedremo se lui e Ibra andranno d’accordo”

L’ormai 52enne ex centravanti del Milan Oliver Bierhoff ora dirigente della nazionale tedesca, a La Gazzetta dello Sport, ha presentato ai tifosi rossoneri e non solo, la figura di Ralf Rangnick, promesso sposo per la panchina del Milan della prossima stagione. Avendolo visto in attività con tante squadre tedesche, tra cui Lipsia, Hoffenheim e Shalke, ha potuto descrivere in maniera chiara e lineare il profilo del tecnico e il suo modo di fare:

“A Rangnick piace più il gioco dei giovani, aggressivo, veloce, con molto pressing. C’è da vedere Ibra quanta voglia ha. Sono due personalità forti con idee, è da dimostrare quanto possano andare d’accordo. Ibra ha qualità incredibili. Fisicamente ci sta che continui, ma un’altra cosa è la testa. Io mi resi conto che non avevo più la grinta di dare il massimo. Lui ha più talento naturale di me. Ma se arriva Rangnick è da valutare. Lui è un tipo concreto, chiaro. Se uno non segue i suoi programmi è fuori, e sarà interessante vedere se due grandi personalità si mettono insieme. Non so dove sia. Ma di una cosa sono certo, perché ho avuto delle chiacchierate molto interessanti con lui: di testa non è mai fermo. E’ sempre lì a pensare ai suoi programmi, a studiare e nonostante la sua età ha ancora tantissima motivazione e fame. Per questo quando si farà vedere sarà molto caricato”.