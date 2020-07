GdS – Çalha, colpi di genio

Continua il momento magico di Çalhanoglu, che col gol capolavoro di ieri si è preso un punto importantissimo in chiave quinto posto. La Gazzetta dello Sport di oggi ne elogia le qualità e ricorda come fosse dal 2012, dal Milan di Allegri, che non c’era un trequartista così capace di creare situazioni pericolose con tanta continuità, ovvero Robinho. Calcio diverso e talenti diversi, ma di certo grande predisposizione alla creatività.

Ma non solo questo, perché oltre a colpi fuori di testa come la punizione di ieri, il turco ha dimostrato anche grande condizione atletica e facilità di corsa, una delle chiavi di questo Milan post lockdown. Inoltre un’ottima chimica con Zlatan Ibrahimovic, anche fuori dal campo. Fondamentale per i rossoneri trovare l’intesa giusta, ed evitare un grande equivoco tattico come era successo con Suso, per poter sfruttare al massimo il talento di Çalhanoglu. Ora il Milan si gode il suo mago.