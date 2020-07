GdS – C’è anche Dzeko se parte Ibrahimovic

Fresco fresco di rinnovo di contratto, Stefano Pioli ieri si è trovato con la dirigenza rossonera nella sede di via Aldo Rossi per mettere nero su bianco sulla sua conferma. Ma Pioli non ha solo firmato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan avrebbe parlato con la dirigenza riguardo alla sua preferenza di cercare di trattenere Ibrahimovic al Milan.

Indiscutibilmente uomo chiave nella rinascita rossonera, Pioli ha votato per farlo rimanere, ma ovviamente non si è potuto esprimere sugli aspetti economici, che non sono di sua competenza. Nel caso in cui l’operazione per trattenere Zlatan non andasse a buon fine, il Milan starebbe pensando ad un altro grandissimo centravanti. Non solo Jovic, infatti anche Edin Dzeko è finito sulla lista. Molto probabilmente in uscita dalla Roma per necessità di bilancio, il bosniaco sarebbe l’ideale, ma c’è la forte concorrenza di Inter e Juventus.